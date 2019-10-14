في الساعات الأخيرة من مساء أمس، اندلع حريقًا هائلًا داخل كنيسة مار جرجس بدائرة قسم حلوان، وجرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف، للسيطرة على الحريق، ولا يوجد خسائر في الأرواح، حسبما قال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة.

ويظل التساؤل قائما حول أسباب الحريق، حيث قال القس بشارة راعي كنيسة مارجرجس أن أسباب الحريق لا تزال غامضة، فيما رجح شهود عيان أن ماس كهربائي خلف الحريق.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة لحريق كنيسة مارجرجس، في السطور التالية:

أهالي حلوان يخلون الكنيسة.. ولا خسائر في الأرواح أو إصابات

أكد مصدر أمني أن الحريق نشب في غرفة داخل الكنيسة، وتمكن الأهالي ورواد الكنيسة من إخلائها ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح، موضحا أن أجهزة الأمن والحماية المدنية فرضت كردونا أمنيا وجرى السيطرة على النيران، وسوف يجري الكشف عن أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

من جانبها، قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الحريق، الذي اندلع بكنيسة الشهيد مارجرجس، التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، لم يسفر عن إصابة أي شخص إطلاقا.

وأضافت الكنيسة، في بيان رسمي لها، إلى أن سيارات قوات الدفاع المدني، سيطرت على الحريق، وما زالت مستمرة في عملها لإخماده نهائيا.

وأشارت الكنيسة إلى أن أهالي حلوان يحتشدون للمساعدة في إخماد الحريق، ويساعدونرجال الإطفاء، وأنه جرى إخلاء منزلين بمحيط الكنيسة بسبب تصاعد الأدخنة وألسنة اللهب.

راعي الكنيسة: الحريق دمر الهيكل بالكامل.. والأسباب غامضة

قال القس بشارة راعي كنيسة مارجرجس بشرق حلوان، إن الحريق الذي نشب في الكنيسة أدى إلى تدميرها بالكامل، قبل أن تستطيع قوات الحماية المدنية بالقاهرة السيطرة على الموقف وعدم امتداد النيران للمباني الخدمية المجاورة للكنيسة.

وأضاف راعي الكنيسة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن أسباب الحريق مازالت غامضة، وأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات نظرا لخلو الكنيسة في هذا الوقت من أي شخص، مشيرا إلى أن قيادات الداخلية انتقلت على الفور إلى مكان الحادث.

شهود عيان يرجحون: ماس كهربائي تسبب في حريق الكنيسة

وقال شهود عيان أن ماس كهربائي وراء حريق الكنيسة، وقال عادل زكي ميخائيل، الذي حضر إلى موقع حادث كنيسة مارجرجس، بعد تلقيه اتصالا من أحد أصدقائه يخبره بالحادث، لـ"الوطن" إنه رأى النيران تلتهم الكنيسة، ولم يسمع أي صوت لانفجار، وأن ماس كهربائي هو السبب، وهو ما أكده شهود آخرون، وأضاف، أن الكنيسة من الخشب وهو ما أسرع باشتعالها،.

فيما قال مينا رضا، من سكان المنطقة، إن الحريق بسبب انفجار أنبوبة في الكانتين بالكنيسة، مضيفا: "الأمن وضع كردون أمني حول الكنيسة".

السيطرة على حريق كنيسة مارجرجس في حلوان دون وقوع إصابات

وتمكن رجال الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة علي حريق كنيسة مارجرجس بحلوان دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من الأهالي بنشوب حريق داخل الكنيسة التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، وكلف اللواءان محمد منصور مدير أمن العاصمة، ونبيل سليم مدير مباحث القاهرة، رجال الحماية المدنية والجهات المختصة بالانتقال إلى مكان البلاغ، كما تم التنسيق مع مسؤولي الغاز والكهرباء في المنطقة والمحافظة.