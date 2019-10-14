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مرعي: الدستورية أصبحت صاحبة القول الفصل في تقرير مصير التشريعات

مرعي: الدستورية أصبحت صاحبة القول الفصل في تقرير مصير التشريعات

نائب رئيس "الدستورية": المحكمة يمتد دورها الوطني إلى ما بعد حدودنا المصرية

نائب رئيس "الدستورية": المحكمة يمتد دورها الوطني إلى ما بعد حدودنا المصرية

بدء عزاء وزير الاتصالات الأسبق في مسجد عمر مكرم

بدء عزاء وزير الاتصالات الأسبق في مسجد عمر مكرم

"الرقابة الإدارية": الرئيس وجه بنشر نتائج استراتيجية مكافحة الفساد

"الرقابة الإدارية": الرئيس وجه بنشر نتائج استراتيجية مكافحة الفساد

"حقوق إنسان النواب" تتفقد قسم شرطة اللبان بالإسكندرية

"حقوق إنسان النواب" تتفقد قسم شرطة اللبان بالإسكندرية

نزوح 160 ألف شخص نتيجة العملية العسكرية التركية في سوريا

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