نجحت قوات الأمن بمديرية أمن المنوفية، اليوم، في تحرير، نجل النائب صابر عبد القوي عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، " آدم" 16عاما، من قبضة خاطفيه، وكشف ملابسات الجريمة.

وقال هشام حمدي، مدير مكتب النائب صابر عبدالقوي، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحرير آدم، وإلقاء القبض على التشكيل العصابي المتهم بخطفه في محافظة البحيرة .

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن أجهزة الأمن قامت بتفريغ كاميرات المراقبة، ومتابعة خط سير السيارات المشتبه بها، بالإضافة إلى متابعة رقم تليفون الجناة بعد قيامهم بالاتصال بالنائب، وطلبوا منه فدية مالية للإفراج عن نجله، صباح اليوم.

وتابع أن قوات الأمن استطاعت القبض على ثلاثة متهمين من التشكيل العصابي وجار التحقيق معهم لمعرفة باقي المشاركين في الجريمة، مؤكدا أن مديرية الأمن استطاعت ضبط الجناة في وقت قياسي.

من جانبه، وجه عضو مجلس النواب في تصريحات لـ"الوطن"، الشكر للأجهزة الأمنية بالمنوفية علي دورها الكبير، وتكثيف كافة الإجراءات لتحرير نجله، موجها الشكر لأهالي أشمون والمنوفية لدعمهم ومساندتهم له في محنته.

علي الفور، تجمعت أعداد كبيرة من أهالي مركز أشمون وعدد من نواب محافظة المنوفية، في منزل النائب لتقديم التهاني بعد معرفتهم بأن مديرية الأمن استطاعت الوصول إلى نجله، وتم إطلاق الأعيرة النارية في الهواء ابتهاجا بعودة آدم.