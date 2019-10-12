فيديو.. محافظ المنوفية متعهدا بالقصاص لمحمود البنا: لو حقه مجاش هقعد في بيتي

قدم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، واجب العزاء في "شهيد الشهامة" الشاب محمود البنا، الذي دفع حياته ثمنا لدفاعه عن فتاة أثناء تحرش 3 من أصدقاءه بها، مؤكدا لوالدة الشهيد: "إحنا في دولة مؤسسات ودولة قانون ودولة محترمة، وأنا موجود".

وأضاف عباس، خلال مقطع فيديو يوثق زيارة المحافظ لوالدة الشهيد تداوله نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لو حق ابنك مجاش يبقى أنا كمسؤول أقعد في بيتي أحسن".

ولقي الشاب محمود البنا مصرعه إثر تلقيه طعنات نافذة بالبطن والرقبة والفخذ، على يد 3 طلاب، انتقاما منه لدفاعه عن فتاة كانوا يتحرشون بها.

وألقت مديرية أمن المنوفية القبض على "م. ا. ر."، طالب بكلية التجارة بجامعة السادات، و"ا. م. ع." طالب بالثانوية التجارية، و"م. ا." وشهرته "حماصة" طالب بالثانوية الزراعية، ومعهم أداة الجريمة المستخدمة في القتل "مطواة".

ونظم المئات من شباب وأهالي مركز ومدينة تلا، مسيرة كبرى مرت بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، للمطالبة بالقصاص لمحمود محمد البنا، المعروف إعلاميا بضحية الشهامة، الذي لقي مصرعه نتيجة طعنات نافذة بالبطن والوجه والفخذ.

ورفع المتظاهرون لافتات طالبت بإعدام المتهمين الثلاثة، ورددوا هتافات مطالبة بالقصاص من المتهمين، قائلين: "القصاص القصاص" و"الإعدام لراجح" و"مش هنسكت".