هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب التونسي على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، متمنياً للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم.

وقال السيسي، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسى الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيساً للجمهورية، متمنيًا للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم، ومتطلعًا نحو المزيد من التعاون البناء بين بلدينا فى كل المجالات، وتكوين رؤية مشتركة لحل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس فوز قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بعد الحصول على 72% من الأصوات.