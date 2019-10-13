قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن أي دولة في العالم ليست بمنأى عن العمل الإرهابي، مشيرةً إلى أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا تعرضت لعمليات إرهابية.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج "الآن"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن الإرهاب منهج "حقير" لا يعرف الإنسانية، موضحةً: "يبقى واحد ماشي شكله بني آدم بس مخه مش بني آدم ويعمل العملية ويجري، وعشان يشوفوه محدش يعرف يحدده من ملامحه إلا إذا كان اتصور".

وعن مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الواحدة والثلاثية للقوات المسلحة، صباح اليوم، الأحد، قالت "الشوباشي" إن كلمته اليوم كانت من القلب للقلب بلا أقنعة زائفة، وتحدث مع المصريين بثقة، متابعة: "أنا متطمنة للرئيس السيسي قبل ما يتكلم، لأن مصر بالنسبة له أهم حاجة في الدنيا".