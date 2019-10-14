قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ يتلقى أسئلة من الحضور بدون تنسيق مسبق خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 31 التي أقيمت أمس الأحد في قاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وكان هناك تفاعل حقيقي بين الرئيس السيسي والحضور خلال انعقاد الندوة، موضحًا أن حديث السيسي كان من القلب وصادق وبه حالة وعي شديد.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن أهم رسالة من رسائل الرئيس السيسي للحاضرين أو غير الحاضرين، هو أنه وضع يده على أساس البلاء، حيث تحدث بشكل واضح وصريح بأن مصر لا يمكن أن تقابلها مشكلة ليس لها حل، إلا شيء واحد فقط تخوف منه الرئيس، وهو تحول المصريين لنماذج لدول مجاورة والدولة تأكل نفسها أو أبناءها يأكلوها.

وتابع: "السيسي بيقول أنا قادر أحمي بيتي من بره بس خايف على البيت من جوه، ويؤكد أننا معًا نستطيع مواجهة أي تحديات"، مؤكدًا أن السيسي رفض يعلن عن المركز الذي يحتله الجيش المصري على مستوى العالم، لكنه من أقوى 10 جيوش في العالم.