هاجم عاطف سعداوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا إنه مريض نفسي لا يعرف الرحمة حتى مع الداخل التركي، وذلك في إشارة إلى العدوان العسكري على الأراضي السورية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن أردوغان يسمي القوات التركية بالجيش المحمدي، وذلك بالرغم من أنه أهان الجيش التركي في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل، مشددًا على أنه لا يعرف الرحمة مع معارضيه الوطنيين.

وتابع أن الرئيس التركي متناقض، موضحًا أنه يعترف أنه لا يعرف الرحمة في نفس الوقت الذي يسمي فيه العملية العسكرية الأخيرة ضد الدولة السورية بـ"نبع السلام"، مثلما سمى عملية الجيش التركي في عفرين بـ"غصن الزيتون"، بالرغم من أن القوات المسلحة أحرقت أغصان الزيتون، ومن ثم فإن أردوغان يستخدم كل الشعارات ويفعل عكسها.

في نفس السياق، أكد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن حلم التوسع سيطر على أردوغان منذ بدأ يتدرج على سلم السلطة في تركيا، لافتًا إلى أنه يعيد النهج المتبع منذ الفترة العثمانية، حيث أعاد مذبحة الأرمن التي نفذها السلطان عبدالحميد الثاني.

وواصل: "مذبحة الأرمن تجدد بنفس الأسباب ونفس الرغبة، وربما الضحايا مختلفون لكن الأسباب واحدة، مذبحة الأرمن هي الأكبر في التاريخ، حيث جرى صياغة مصطلح الإبادة الجماعية لتوصيف ما تعرض له الأرمن على يد الأتراك، حيث لم يكن متداولًا قبلها، وراح ضحيتها حوالي مليون شخص، وذلك بسبب رغبة العثمانيين في تهجير الأرمن الموجودين في الشام والعراق من أجل التوسع في الدولة العثمانية".