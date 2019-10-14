تستضيف جامعة بني سويف ابتداء من غد الثلاثاء العرض المسرحي "أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، ومن إخراج باسم قناوي، حيث يقدم العرض على مسرح الجامعة في تمام الثانية عشر ظهرا يوميا وحتى 19 أكتوبر الجاري بالمجان، تحت رعاية وزيرة الثقافة، ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح والتي تشرف عليها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بالمسرح الحديث.

"أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلى حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي، بطولة عزة لبيب، كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد، مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوى.