طمأنت النجمة لبلبة، الجمهور على صحة الفنان الكبير عادل إمام، موضحةً أنه يتمتع بصحة جيدة، كما يستكمل تصوير أحدث أعماله الفنية.

وقالت لبلبة، في تصريحات لبرنامج " آراب وود"، الذي يعرض عبر شاشة "روتانا": "عادل بخير وزي القمر، ولسه كنت معاه قبل ما آجي المهرجان ده على طول، وهو دلوقت بيكمل فلانتينو مسلسله الجديد".

واشتكت لبلبة من الشائعات التي تتعرض لها، بشأن علاقتها بالفنان الكبير، وقالت: "اشتغلت معاه كوميدي وتراجيدي، طول مشوارنا الفني فيه شائعات بتطلع علينا، ودلوقتي في السوشيال ميديا بتطلع شائعات على أي حد".