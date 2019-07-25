أذاع برنامج "تحت السيطرة"، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة اليمنية أروى، عبر شاشة "النهار"، لأول مرة، حلقة الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم، الخميس.

وعرض البرنامج، تقريرًا تلفزيونيًا، وجه فيه عدد من كبار الفنانات رسالة للفيشاوي، بعدما علمن بإصابته بالمرض الخبيث، حيث قالت وفاء عامر: "آخر مرة شفتك فيها كنت زي القمر، كنت بتتحدى التنين".

وأضافت لبلبة: "انت عارف أنا بحبك أد ايه، أنا مبسوطة إنك كويس، والحمد لله شايفاك بتتحسن، وكلنا بندعيلك، وانت جوه قلبي وقلبنا كلنا، وإن شاء الله منشوفكش تعبان".

https://youtu.be/hAeXaYPX_Ls?t=677

أما الفنانة دلال عبدالعزيز، فأعلنت دعمها له، داعيةً الله أن يشفيه من هذا المرض، وقالت يسرا: "مقتنعين إننا هنعدي الأزمة دي، وكلنا جنبك وانت عارف إيه غلاوتك عندنا".

وعلّق "الفيشاوي"، قائلًا إنه يريد ألا يحزن أحد من إصابته بهذا المرض، مشيرًا إلى أنه طلب من أصدقائه أن يقفوا إلى جانبه، لإعطاء الأمل لمرضى السرطان: "بعتبر نفسي لست مريضًا نهائيا".

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

وقرَّرت أسرة الفنان الراحل، تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

كان الإعلامي سمير فقيه، صديق الراحل المقرب، قد أعلن خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، قائلا، "البقاء لله.. تركنا ورحل.. امتطى جواده وسافر الى الله.. ما من كلام يعبر عن وجع القلب.. برحيلك فقدت اليوم أخ وصديق وأستاذ كبير.. الإنسانية كانت مبدأه وطيبة القلب عنوانا له وعشرات الأعمال الفنية ستظل في وجداننا.. فاروق الفيشاوي.. وداعا أيها الصديق العزيز سنشتاق إليك ولكن ذكراك باقية في القلوب.. ترحموا عليه كثيرا فقد كان رحيما محبا للفقراء والمساكين.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".