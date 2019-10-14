تشهد مدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، الآن، أمطارا رعدية غزيرة مصحوبة بالبرق في سماء المدينة، ورفعت محافظة أسوان حالة الطوارئ تحسبًا لأي طارئ قد يحدث خلال الساعات المقبلة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد نشرت توقعاتها بشأن حالة الطقس، اليوم الاثنين، إذ تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما ذكرت توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ إنّ السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانًا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة.