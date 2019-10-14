نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبًا نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وأضافت الهيئة أنّ السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانًا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 33

شبين الكوم 22 33

طنطا 21 33

دمنهور 22 32

الإسكندرية 23 29

بلطيم 24 29

مطروح 22 28

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

الزقازيق 22 33

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 34

العريش 20 31

شرم الشيخ 26 36

الغردقة 25 35

مرسى علم 25 35

الفيوم 22 34

بني سويف 22 34

المنيا 21 34

أسيوط 20 34

سوهاج 22 35

قنا 23 36

الأقصر 23 37

أسوان 26 37

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 38

المدينة 24 38

الرياض 23 36

المنامة 29 35

أبو ظبي 26 37

الدوحة 28 35

الكويت 23 38

دمشق 17 30

بيروت 26 32

عمان 19 30

القدس 20 29

غزة 23 30

بغداد 21 37

مسقط 26 31

صنعاء 09 22

الخرطوم 26 34

طرابلس 21 28

تونس 18 27

الجزائر 14 22

الرباط 10 22

نواكشوط 26 30