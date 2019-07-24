أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، على أنه تم ترشيح أسوان للحصول على جائزة مصر التميز الحكومي وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات والتي تسعى لدعم التعاون وتبادل الخبرات باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة للاستفادة من التجربة الإماراتية المتميزة في الأداء الحكومي، جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للدكتور مصطفى الديواني ممثل جائزة التميز الحكومي بحضور اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم وضع خطة استراتيجية للمحافظة تشمل محاور عديدة في مختلف المجالات التنموية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 من خلال مجموعة تضم كوادر شبابية واعدة من المحافظة، لافتا إلى أنه بالتوازي تم إجراء استبيان لمؤشرات الأداء في كل جهة ومديرية، بجانب تقييم 360 درجة لقياس الكفاءة مع الوقوف على ما تم أنجازه من المستهدف العام لكل وحدة حكومية والذى يساهم في تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بالجودة والتميز المطلوب وبالتالي الحصول على رضا المتعاملين وتحسين مستوى المعيشة لهم.

المحافظ: الجائزة تسعى لتعزيز روح الابتكار والإبداع

وأضاف محافظ أسوان، أن المشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي تتم وفقا لمعايير وأسس تقييم تشمل مدى تحقيق الرؤية، بجانب درجة تشجيع الابتكار، بالإضافة إلى مدى توافر ممكنات التميز وذلك بهدف تحفيز روح التنافس على مستوى الموظفين من جهة، وأيضاً على مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى حيث سيتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريماً معنويا وماديا مما يرسخ قيم العطاء والانتماء.

مشيرا إلى أن تنظيم هذه الجائزة يسعى لتعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز مع إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية، علاوة على تطبيق مفاهيم الحوكمة بما يساهم بدوره في تحقيق التنمية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.