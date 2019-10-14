أكد اللواء طيار عبد المنعم همام، زميل أكاديمية ناصر العسكرية وأحد أبطال معركة المنصورة الجوية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تظن في معركة المنصورة الجوية أن "كعبها عالي" على القوات المصرية الجوية، بعد أن حققت نجاحًا وانتصارا على قواتنا المصرية في 1967، وكان العنصر الأساسي في النصر لها هو سلاح الطيران، وأخذوا يروجون أن لا أحد من العرب يستطيع أن يهزمهم بسبب قدرة قواتهم الجوية على شن أي هجوم ناجح في أي وقت.

وأضاف خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن إسرائيل كانت تريد أن ترسل رسالة يأس إلى الطيارين المصريين، رغم أن هناك العديد من الطيارين المصريين الذين شاركوا في حرب الاستنزاف قاموا بعمل اشتباكات جوية مع قوات إسرائيل واستطاعوا إسقاط طائرات خاصة بالعدو، وأخذوا خبرات قتالية عظيمة جدا.

وتابع: "احنا أخدنا الثقة في نفسنا، رغم أن أول اشتباك بين الطائرات يكون فيها الطيار مخضوض نوعا معا، ولولا إنك معاك قائد تشكيل محنك يدينا الثقة مكنش حد استعاد توازنه النفسي"، موضحًا أن الطائرات المصرية كانت مسلحة بصاروخين ك 13 ومدفع، بس كان تسليح إسرائيل أعلى ورغم ذلك حسمت مصر المعركة".

وواصل: "عملنا مناورات بطائراتنا التي أتت من روسيا فوق المسموحات، الروس اللي صنعوها أصلا ميعرفوش يعملوها ولا كانوا يتوقعوا إن طائراتهم تقدر تعمل كده".