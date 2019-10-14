يعكف المنتج وليد منصور وصناع فيلمه الجديد على جلسات عمل مكثفة وإجراء تجارب أداء للوجوه الشابة والفنانين المرشحين من أبرز نجوم العالم العربي للمشاركة في العمل الذي يجسد دور البطولة به النجم تامر حسني، حيث من المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده أول ديسمبر القادم لعرضه خلال موسم عيد الفطر 2020.

ويعد العمل الجديد الذي لم يتم الاستقرار على اسمه هو التعاون الثالث سينمائيا للمنتج وليد منصور مع الفنان تامر حسني بعد تحقيقهما أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية ضمن الأعمال الكوميدية الاجتماعية التشويقية من خلال فيلم "البدلة" بالإضافة إلى فيلم "تصبح علي خير".

وأكد منصور خلال بيان صحفي أنه من المقرر الكشف عن التفاصيل الكاملة للعمل خلال الأيام القليلة القادمة مشيرا إلى أنه يرصد للفيلم ميزانية ضخمة تجعله أكبر إنتاج تشهده السينما المصرية، ومن المقرر أن تتولى مخرجة كبيرة تكتمل فيها المواصفات العالمية والتي تتابع فيديوهات تجارب الآداء لعدد من الفنانين والوجوه الشابة لاستكمال فريق العمل.

وأشار منصور إلى أن دور تامرحسني في فيلمهما الجديد مفاجأة من الصعب توقعها على الإطلاق، ويحمل مزيد من الإبهار والتشويق لجمهوره الكبير في جميع أنحاء العالم.

وأكد أن تامرحسني ممثل من الدرجة الأولى ومن أهم فناني مصر ولديه موهبة رائعة في التمثيل، وأنه بالفعل يستحق مكانته الأدبية والرقمية التي جعلت منه النجم الأعلى أجرا وإرادات في تاريخ السينما المصرية.