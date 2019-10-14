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أسوان تستعد لمنتدى السلام والتنمية المستدامة 

أسوان تستعد لمنتدى السلام والتنمية المستدامة 

على مدار ثلاث ليالي قمرية .. أهالي سيوة يحتفلون بعيد السياحة

على مدار ثلاث ليالي قمرية .. أهالي سيوة يحتفلون بعيد السياحة

هل كانت تمثيلية؟.. "فينيكس" ينفعل على مصور "الجوكر" في لقطة مسربة

هل كانت تمثيلية؟.. "فينيكس" ينفعل على مصور "الجوكر" في لقطة مسربة

بسبب العجز في الأطباء.. تحويل مرضى التأمين الصحي بالغردقة للكشف بقنا

بسبب العجز في الأطباء.. تحويل مرضى التأمين الصحي بالغردقة للكشف بقنا

إسعاد يونس عن عدم حضورها حفل تكريم تركي آل الشيخ: لم تصلني دعوة

إسعاد يونس عن عدم حضورها حفل تكريم تركي آل الشيخ: لم تصلني دعوة

بحوث الصحراء يعقد دورة تدريبية للزراعيين عن التقنيات الحديثة بمطروح

بحوث الصحراء يعقد دورة تدريبية للزراعيين عن التقنيات الحديثة بمطروح

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