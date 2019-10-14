فضحت فضائية "إكسترا نيوز"، فبركة الإعلام التركي، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "الآن"، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، وعرضت مقدمة البرنامج مقطع فيديو تداولته فضائية تركية، ادعت فيه أن الجيش التركي حرر مسجونين من الأطفال والنساء العرب، خلال العملية العسكرية الأخيرة التي استهدفت العدوان على شمال سوريا.

وأوضحت "آية"، أن هذا الفيديو جرى التقاطه، منذ عام 2018، خلال عملية تركية سابقة، عُرفت باسم "غصن الزيتون"، التي نفذها الجيش التركي، حيث كان يظهر خروج المدنيين من مخبأ هناك، بعد سيطرة القوات المسلحة التركية عليها.

وتابعت: "أردوغان أكبر تاجر في خلق القصص المفبركة ويعمل على إعادة نشر بعض اللقطات القديمة لتبرير الجرائم الجديدة التي يمارسها".