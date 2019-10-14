كلف محافظ الإسكندرية مسئولو الطرق، وحي المنتزة ثانِ بوضع خطة تطوير عاجلة لمدخل مساكن الشباب بمنطقة طوسون، مشددا بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتشجير للطرق الداخلية لإظهارها بالشكل اللائق لإسكان المحافظة، طبقا للتصميمات النهائية المقررة بالمشروع .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم لمشروع إسكان الشباب التابع للمحافظة بمنطقة طوسون بحي المنتزة ثانِ، للوقوف على أهم المشكلات التي تعاني منها، والإسراع بحلها في وجود كافة الأجهزة المعنية بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمد عبدالوهاب، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومسئولي الطرق والصرف الصحي، ورئيس الحي، وجميع الجهات المعنية.