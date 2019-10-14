في الزيارة الأولي له منذ 12 عاما، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قصر اليمامة بالرياض حيث أقيمت به مراسم استقبال رسمية.

وعقدت قمة بين الملك سلمان والرئيس الروسي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية، كما شملت المباحثات آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية.

وعن دلالات الزيارة قال الدكتور ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس الروسي جائت في ظل ظروف إقليمة كبيرة لعل أبرزها عقب أيام من تعرض ناقلة نفط إيرانية للانفجار قرب السواحل السعودية، بالإضافة إلى الانسحاب الأمريكي في شمال سوريا.

وأضاف زهير لـ"الوطن"، أن الزيارة من المرجح أن تناقش عددا من الموضوعات الهامة من بينها بحث العلاقات الثنائية والتبادل التجاري بين البلدين، موضحا أنها من المرجح أن تكون الطرف الوسيط الذي تحدثت عنه إيران أمس، بهدف تحسين العلاقات بين طهران والمملكة العربية السعودية.

وأكد الباحث في العلاقات الدولية، أن اللقاء ربما تطرق أيضا إلى عرض الروس بتزويد المملكة بأنظمة دفاعية روسية بعد الهجمات التي وقعت على منشآتها النفطية، ومحاولة بوتين إقناع السعودية شراء السلاح الروسي.

وتابع أن زيارة بوتين لحليفة واشنطن الهامة السعودية، يعد دليلا على زيادة نفوذ الرئيس الروسي في الشرق الأوسط، كما أن الزيارة بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا، وفي نفس الوقت أبرم حلفاؤها الأكراد اتفاقاً مع الجيش السوري المدعوم من روسيا بهدف "صد الهجوم العسكري التركي".