عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، مقطع فيديو لأحد مقدمي البرامج بفضائية إنجليزية، يهاجم فيه غلنور أيبات، كبيرة مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال حلقة اليوم من برنامج "الآن"، الذي يقدمه الإعلامي شادي شلش، بسبب العدوان التركي ضد سوريا، والذي أسهم في تحرير مقاتلي تنظيم داعش، الذين كانوا مسجونين لدى قوات سوريا الديموقراطية "قسد".

وقال المذيع موجهًا حديثه كبيرة مستشاري الرئيس التركي: "انتم سهلتم وساهمتم في وجود الإرهاب بسوريا لسنوات، لأنكم تتعاونون مع هذه المجموعات وسمحتم لهم بعبور الحدود التركية، انتم تطلقون يد داعش في سوريا".

وردت مستشارة أردوغان قائلةً: "نحن أكثر دولة تأثرًا بإرهاب داعش، نحن من طهرنا شمال سوريا منهم، أكثر من أي دولة أخرى في التحالف الدولي، طهرنا أكثر من 2000 كيلو متر وما تقوله غير عادل، هذه أكاذيب ويجب أن تخجل وحترم جنودنا الذين قُتلوا في محاربة داعش، كل ما تقوله كذب".

ليرد عليها مقدم البرنامج، وسألها: "كيف يعبر المقاتلون إلى الحدود التركية"، لتقول غلنور: "مراقبة الحدود كانت ضعيفة منذ البداية وقد طلبنا المساعدة في ذلك ولم نتلقَ شيئًا، طردنا 7000 مشتبه بانتمائه إلى التنظيم من بلادنا".