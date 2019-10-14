أكد شكري شيخاني الكاتب الصحفي السوري، أن التعاون بين القوات المسلحة السورية وقوات سوريا الديموقراطية، على خلفية الغزو التركي لشمال سوريا، خطوة كانت من المفترض أن تتم منذ 4 سنوات، واصفًا إياها بـ"الخطوة الجبارة والجيدة".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج "الآن"، عبر شاشة "EXTRA NEWS"، أن قوات سوريا الديموقراطية مُشكلة من المكونات الموجودة في شمال البلاد، مثل العرب، الكرد، الآشور، والأرمن، نافيًا أن تكون قوات كردية فقط.

وشدد على أهمية تضافر كل الجهود السورية لمواجهة العدوان التركي، لافتًا إلى أنه يجب على الجميع تشجيع ما حدث بين الجيش السوري وقوات سوريا الديموقراطية.

وواصل: "أردوغان خبيث ومجرم حرب، وهو الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين وتفريخاتها مثل النصرة والقاعدة والجيش المحمدي، وإخوان مصر وتونس وغيرهما حلقة واحدة، فهم مصيبة هذه المنطقة ويعملون على تفتيت كل ما هو في صالح المواطن العربي، وكل شعوب المنطقة ضحية هذه الجماعة، وأردوغان يحميها".

وأكد، على وجود أكثر من 12 ألف مقاتل تابع لتنظيم داعش الإرهابي في شمال سوريا، لافتًا إلى أن الرئيس التركي يعمل على تهريبهم من سجون قوات سوريا الديموقراطية ومن ثم إرسالهم إلى الدول المحيطة، مشيرًا إلى أن مصر والأردن ليسوا بعيدين عنهم.