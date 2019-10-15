أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أنّ القوات الأمريكية التي ستنسحب من سوريا تنفيذاً لأوامره ستبقى في المنطقة لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال ترامب في بيان إنّ "القوات الأمريكية التي تخرج من سوريا ستنفّذ الآن عملية إعادة انتشار وستبقى في المنطقة لمراقبة الوضع ومنع تكرار ما حصل في عام 2014" عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في سوريا والعراق.

وكان ترامب أمر بسحب كل الجنود الأمريكيين من شمال سوريا - والبالغ عددهم حوالي 1000 جندي - وذلك بالتزامن مع شنّ تركيا هجوماً عسكرياً ضدّ الفصائل الكردية الحليفة لواشنطن والتي تسيطر على هذه المنطقة.