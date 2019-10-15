وفد من"الصحة" يتوجه غدا إلى الأقصر لمتابعة تطبيق التأمين الصحي

يتوجه وفد من وزارة الصحة والسكان صباح غدا الثلاثاء، لمحافظة الأقصر، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم والتي بدأت في الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وأشارت في بيانها إلى أنه من المقرر أن يتفقد الوفد عددا من المستشفيات وحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، حيث سيبدأ الوفد جولته بمستشفى إسنا المركزي الجديد، كما من المقرر أيضا أن تعقد وزيرة الصحة اجتماعا موسعا بقيادات الوزارة والمحافظة بمستشفى الأقصر الدولي للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، حيث تبنت الوزارة استراتيجية جديدة ومختلفة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها داخل المنظومة.