بينها "زراعة عين وقلب مفتوح".. جراحات دقيقة لـ"التأمين الصحي الشامل" في 3 أشهر

منذ انطلاقها بشكل رسمي في بداية شهر يوليو 2019، وعلى مدار الأشهر الـ3 الماضية، أُجريت العديد من العمليات الجراحية الخطرة والدقيقة، منظومة التأمين الصحي الشامل، سواء على مستوى الأطفال أو الكبار، وفي تخصصات متعددة.

آخر تلك العمليات، أُجريت منذ ساعات، حيث نجحت أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار في محافظة بورسعيد، في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل للمرة الأولى في إقليم قناة السويس، وفقًا لتصريحات الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة.

وأكد "السبكي" أن مستشفى النصر التخصصي نجح في إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لمريض عمره 62 عاما، في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي سبق أن تم تحويله من وحدة صحة أسرة العرب، لعيادة القلب المفتوح بالمستشفى، ليتحدد موعد العملية الجراحية له، والتي أجريت أمس.

العملية جرى إجراؤها بواسطة فريق من أكفأ جراحين معهد القلب، تكون من 6 جراحين، بقيادة الدكتور محمد عزيز، عميد معهد القلب الأسبق مستشار المنظومة لجراحات القلب، كما تم توفير فريق مكون من 12 طبيبا من معهد القلب، للقيام بمثل تلك الجراحات الدقيقة، إلى جانب خدمات جراحات القلب الدقيقة لأبناء إقليم قناة السويس.

وفي 12 سبتمبر الماضي، شهدت المنظومة إجراء عملية "زراعة كرة سيليكون، وعين اصطناعية" لأحد المواطنين، إثر تعرضه لحادث أدى إلى فقد عينه بالكامل، وذلك في مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد بيان للتأمين الصحي، حينها، أنه وللمرة الأولى بالمستشفيات الحكومية في بورسعيد ومدن القناة، ومن خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، يتم إجراء مثل هذا النوع من العمليات الجراحية، من خلال قسم الطوارئ بمستشفى الرمد التخصصي في بورسعيد.

وفي أول أغسطس الماضي، وخلال أول أيام عيد الأضحي المبارك، نجح أطباء وحدة القلب بمستشفى النصر التخصصى في بورسعيد، في إجراء جراحة دقيقة (قسطرة) للطفل "تميم أحمد جمال" الذي يبلغ من العمر 72 ساعة فقط.

وتبين وجود خطر على حياة الطفل بعد 3 أيام من ولادته، وذلك في أثناء تواجده بحضَّانة مستشفى الحياة (بورفؤاد)، وعلى الفور تم تجهيزه ونقله بسيارة إسعاف خاصة لإجراء الجراحة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث كان في استقباله فريق من كبار الأطباء بوحدة القلب بمستشفي النصر للأطفال، باستخدام أحدث الأجهزة.

كما شهدت محافظة بورسعيد كذلك إجراء العديد من جراحات "زراعة القرنية والقوقعة"، والتي كان أولها، عقب انطلاق المنظومة بأيام قليلة، حيث شهدت مستشفى الرمد في بورسعيد، إجراء أول عملية زرع قرنية، وشهد مستشفى النصر التخصصي إجراء 3 عمليات زراعة قوقعة يوم 3 يوليو الماضي، والتي تكررت عقب ذلك.