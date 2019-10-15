بالصور.. محمد عدوية يشعل الأجواء في التجمع الخامس

أحيا الفنان محمد عدوية واحدة من أقوى حفلاته الغنائية هذا الموسم بأحد الفنادق الخاصة في التجمع الخامس، والذي رفع شعار كامل العدد، وتفاعل الحضور مع الأغانى التي قدمها خلال الحفل وحضر بصحبة منتجه ياسر حسانين.

عدوية قدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه، وسط تفاعل كبير من جمهوره ومنها "واحد عاوزة تقربله. حبيبى فين ما تكون. مش فارقة معايا. يسلم عليا. سيبى روحك وارقصى. الطيب أحسن. أنا راجع بليل. لاكان الحب عمره باختيارنا. بقالو كام يوم. دي اللي خدتنى مني" بالإضافة إلى عدد من أغانى والده المطرب أحمد عدوية، من ضمنها "يا بنت السلطان".