قال اللواء دكتور راضي عبدالمحسن، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق على قانون رقم 181 لعام 2018 لحماية المستهلك وصون حقوقه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "دنيا الوطن" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم، أن مشاكل السيارات من أهم محاور العمل داخل الجهاز، مشيرا إلى أن الجهاز به لجان فنية من أساتذة هندسة السيارات لفحص أي شكاوى خاصة بسيارات المواطنين.

وأوضح عبدالمعطى أن هناك لجان من كليات الهندسة لفحص سيارات المواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة فور ورود شكوى من المواطن وأن الجهاز أعاد حقوق الكثير من المواطنين.

ونصح عبدالمعطي المواطنين بالتوجه للجهاز فورا حال مواجهتم أي مشكلة وأنه يستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة، لافتا إلى أن الجهاز خصص رقم 01281661880 لتلقى الشكاوى عبر تطبيق "واتسآب".

وأكد راضي أن الجهاز يستعد لفتح أفرع جديدة في باقي المحافظات وأن أعضائه حصلوا على الضبطية القضائية لموظفي سيارات نجدة المستهلك.