وصف الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشؤون المتابعة، مشروع التأمين الصحي الشامل، بأنه هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل المواطنين المصريين.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc" أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو بوابة عبور لعهد جديد من الرعاية الصحية في مصر.

وأكد أن بورسعيد شهدت التطبيق التجريبي للمنظومة، وشهدت عمليات جراحية للقلب المفتوح وزراعة القرنية وقوقعة الأذن للمرة الأولى في بورسعيد، لافتا إلى أن بعض المواطنين أبصروا لأول مرة في حياتهم بسبب المنظومة.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة أن المرحلة القادمة من مشروع التأمين الصحي الشامل ستنطلق في محافظات "أسوان، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، وجنوب سيناء".

في سياق متصل، قال السبكي إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أصدرت تعليمات مباشرة بالتعاون مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن تعليمات الوزيرة تقضي بالتعامل مع كبار السن بشكل مميز وتسهيل آداء الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأوضح أنه أُطلقت مبادرة "سجل مكانك" لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تسجيل أسمائهم في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك شباك لصرف علاجات الأمراض المزمنة مخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل تتيح للمواطن حجز موعد الكشف إلكترونيا على أن يتم إخباره بالموعد المحدد له، بهدف التسهيل على المواطنين.