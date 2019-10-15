سقوط "ديلر هيروين" في قبضة الأمن بشرم الشيخ

ألقت مباحث شرم الشيخ القبض على عاطل بحوزته كمية من المخدرات "هيروين" قبل ترويجها على عملائه.

تلقّى اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء يفيد بضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين بمدينة شرم الشيخ.

وكان وكيل مباحث المصنفات بشرم الشيخ قد اشتبه في المتهم "ناصر.م.ع.ا"، عاطل 34 عاما مقيم بخلف القشلان مركز ههيا محافظة الشرقية، خلال مروره على مخرج حي الرويسات متجها إلى المدينة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية جرى تفتيش المتهم المذكور، وعُثر بحوزته على 6 لفافات هيروين وكيس به حوالي 6 جرامات من مخدر الهيروين ومبلغ 10 جنيهات مصري و5 ريال سعودي و1000 ليرة لبناني حصيلة البيع، ومحمول يستخدمه المتهم للاتصال بعملائه ولتسهيل وترويج بضاعته.

وبمواجه المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بغرض الاتجار والمبلغ المضبوط حصيلة البيع والمحمول، لتسهيل الاتصال بالعملاء.

بالعرض على رئيس مباحث المصنفات بجنوب سيناء أمر بتحرير المحضر رقم 8323 لسنة 2019، جنايات أول شرم الشيخ، وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.