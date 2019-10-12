أهدى الأنبا ديمتري دميانوس رئيس أسقف سيناء للروم الأرثوذكس ورئيس دير سانت كاترين اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء تقديرا لجهوده للنهوض وتطوير مدينة سانت كاترين، والحفاظ علي دير سانت كاترين، بحضور الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية الوثيقة المحمدية.

جاء هذا الإهداء على هامش احتفالية ملتقى سانت كاترين الخامس للتسامح الديني "هنا نصلي معا".

جدير بالذكر أن هذه الوثيقة مستخرجة من النص الأصلي المحفوظ في مخطوطات دير القديسة كاترينا في سيناء وهي عبارة عن رسالة من محمد رسول الله بتاريخ 620 مسيحية إلى الكنيسة، حملها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ويتعهد فيها الرسول بحماية المسلمين للمسيحيين ورعايتهم وضمان حرية العبادة والدعوة إلى دينهم.