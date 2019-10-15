أمطار رعدية تضرب طور سيناء

ضرب طقس سيئ محافظة جنوب سيناء، فجر اليوم، وعلت أصوات البرق والرعد سماء مدينة طور سيناء، وصاحب البرق سقوط أمطار خفيفة، وانتشرت السحب الكثيفة المحملة بالأمطار في سماء المدينة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة استعدت لاستقبال موسم السيول الذي من المتوقع أن يبدأ هذا الشهر، مشيرا إلى أنه هناك تنسيق كامل بين غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات في المدن لمتابعة أحوال الطقس.

وأكد أن تقارير الأرصاد الجوية الصادرة عن مركز التنبؤ بالأمطار والسيول تقوم أجهزة المحافظة بإرسالها لجميع المدن، لاتخاذ الإجراءات المتبعة حال حدوث أمطار أو سيول.

في سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لموسم السيول، وقال المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء في تصريحات صحفية، أنه جرى تشكيل لجنة تضم عددا من المهندسين والاستشاريين للمرور على أعمال ومشروعات الحماية التي جرى الانتهاء منها لمتابعتها والتأكد من تطهير مخرات السيول وجاهزية البحيرات والسدود استعداد لاستقبال موسم السيول.