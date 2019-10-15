عبرت الفنانة إليسا عن حزنها وأسفها على المشاهد التي شهدتها لبنان، أمس الإثنين، بعد أن اندلعت عدة حرائق في بلدات بقضاء عكار شمالي لبنان، والتهمت مساحات واسعة من أشجار الزيتون والأعشاب اليابسة واقتربت من مناطق سكنية، وتم إخماد الحريق بعد حوالي ست ساعات من اندلاعه.

وغردت إليسا عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، "قلبي عم يحترق مع كل عيلة عم تضهر من بيتها بها الحرايق، ومع كل حدا عم يضيع رزقو، ومع كل شخص ما نام ببيتو من ورا النار.. يا حرام عا بلدنا.. إذا عاش أزمات وتخطاها، بيجي غضب الطبيعة يكفّي عليه".

وتسببت الرياح التي تشهدها لبنان في امتداد النيران إلى أراضي بلدتي مشحا والشيخ محمد، حيث اقتربت من المنازل، قبل أن يتمكن عناصر الدفاع المدني ومتطوعون، بدعم من الجيش وقوى الأمن الداخلي، من السيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها.