تقدمت الفنانة أحلام بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئه الترفيه في السعودية، على حسن الاستضافة والاستقبال بحفل تكريم صناع الترفيه، الذي جرى تنظيمه مساء أول أمس في مدينة الرياض بالسعودية.

شكراً سعاده المستشار معالي #تركي_آل_الشيخ رئيس هيئه الترفيه في #السعوديه على حسن الاستضافه والاستقبال و على وجودنا بينكم كان تشريف ووجودنا في هذا الحدث الكبير الذي لم اشهد مثيله اكثر من عشرين عام كان اضافه لنا وشكراً لكم تكريمكم كل المكرمين والف مبروك فتكريمهم تكريم لنا♥️ pic.twitter.com/VPZMVFzo19 — A7lam #فريق_احلام (@AhlamAlShamsi) October 15, 2019

وكتبت أحلام عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، "شكراً سعادة المستشار معالي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية على حسن الاستضافة والاستقبال وعلى وجودنا بينكم كان تشريفا ووجودنا في هذا الحدث الكبير الذي لم أشهد مثيله أكثر من عشرين عاما كان إضافة لنا، وشكراً لكم تكريمكم كل المكرمين وألف مبروك فتكريمهم تكريم لنا".

وانطلقت فعاليات منتدى صناعة الترفيه، مساء أول أمس، في أحد فنادق الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي.