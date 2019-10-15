عبّرت الفنانة ميريام فارس عن حزنها وأسفها على المشاهد التي شهدتها لبنان، أمس الإثنين، بعد أنَّ اندلعت عدة حرائق في بلدات بمحافظة "قضاء عكار" شمالي لبنان، والتهمت مساحات واسعة من أشجار الزيتون والأعشاب اليابسة واقتربت من مناطق سكنية، وجرى إخماد الحريق بعد نحو 6 ساعات من اندلاعه.

وغردت ميريام، عبر حسابها الشخصي على الموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "منظر الحرائق في لبنان مؤلم وموجع، يا رب احمي الناس، احمي شباب الدفاع المدني، احمي بلدي لبنان، لبنان يحترق".

وتسببت الرياح التي تشهدها لبنان في امتداد النيران إلى أراضي بلدتي مشحا والشيخ محمد، واقتربت من المنازل، قبل أنَّ يتمكّن عناصر الدفاع المدني ومتطوعون، بدعم من الجيش وقوى الأمن الداخلي، من السيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها.