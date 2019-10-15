نجحت أجهزة مديرية أمن سوهاج، في إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة جرجا، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمديرية وبعض رجال الدين والأجهزة الشعبية والتنفيذية، وأعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة المصالحات وعدد من أهالي القرية والقرى المجاورة.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة إطسا في النزاع القائم بينهما، وذلك بحضور أعضاء لجان المصالحات - القيادات الشعبية والتنفيذية ، وكبار رؤوس العائلات"، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

وأشاد الحاضرون بجهود رجال الشرطة المبذولة لحقن الدماء وإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.