تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ليست بدعة مصرية.. جيوش حول العالم تمتلك قوة اقتصادية وتنافس في الأسواق

"أنتم مش خايفين على جيشكم؟.. مش خايفين على ضباطكم الصغيرين إنهم يتهزوا؟.. الجيش مؤسسة مغلقة، حساسة جدا لأي سلوك مش مضبوط"، تحذير أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال المؤتمر الثامن للشباب، ليدق ناقوس الخطر القادم من الشائعات التي تستهدف القوات المسلحة مؤخرا، حيث تمثلت هذه الشائعات والتحريفات في "التعامل مع الجيش على أنه كيان حساس، مشاركة الهيئة الهندسية في أعمال الإنشاءات، معاملة الجيش على أنه دولة مستقلة"، وإذا نظرنا إلى المؤسسات العسكرية حول العالم كله، نجد أن لها حساسيتها ولا أحد يعلم ميزانيتها، بالإضافة أن دور الجيش ليس مقتصرا على حماية البلاد والأمن القومي لها، وهو الأمر الموجود في العديد من دول العالم. ومع فحص الموازنات التي تنشرها الجيوش نجد أن الموازنة لا تنشر بشكل كامل، وإنما معلومات بسيطة عن الإنفاق العسكري والتسليح، فهي لا تنشر بشكل كامل لأنها تندرج تحت بنود الأسرار العسكرية.

ومن أبرز الجيوش العالمية المشاركة في بناء الاقتصاد الوطني، الجيش الأمريكي، الذي أنفق في الفترة من 2006 وحتى 2013، أكبر إنفاق في الجهود المدنية منذ الحرب العالمية الثانية، وكذلك الجيش الصيني الذي يمتلك آلاف الشركات تستثمر في جميع المجالات، والأمر نفسه في الجيش الهندي والباكستاني والتركي، وهو ما يؤكد أن مسألة الجيش الذي يمتلك قوة اقتصادية، ليست بدعة مصرية على الإطلاق، فهناك عدد من الجيوش حول العالم تمتلك شركات اقتصادية، وتخوض بها المنافسة في الأسواق الحرة.

الببلاوي مشيدا بالإصلاح الاقتصادي: السيسي شجاع "غير من سبقوه"

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، حيث أثنى الأخير على الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الببلاوي أشاد خلال اللقاء بما حققته الحكومة من نجاح لافت على الصعيد الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.

"دم الشهيد لا يضيع".. الداخلية تثأر للبطل رجائي بتصفية إرهابي خطير

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لا تهدأ حملات وزارة الداخلية على الإرهاب الأسود، فلا يكاد يمر يوم حتى يتساقط الإرهابيين كالذباب في قبضة أجهزة الأمن، ما بين قتيل ومكبل بالحديد، إنفاذا للقانون عما اقترفته أيديهم من جرائم بحق الوطن ومؤسساته، آخر تلك الحملات شنتها الداخلية، فجر أمس، أسفرت عن قتل 9 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، عقب مواجهات بين الجانبين أثناء مداهمة القوات لوكرين بمدينتي العبور و15 مايو.

بومبيو: من حق السعودية الدفاع عن نفسها.. ولا تسامح مع سلوك إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تقف مع السعودية وتؤيد حقها في الدفاع عن نفسها، ولن يتم التسامح مع سلوك النظام الإيراني، بحسب ما أوردته "سكاي نيوز".

الأمم المتحدة ترسل خبراء إلى السعودية للتحقيق في الهجمات على أرامكو

أفادت مصادر دبلوماسية، أمس الأربعاء، لوكالة فرانس برس، أن خبراء من الأمم المتحدة ينتظر وصولهم إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي حول الهجمات التي طاولت منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو، السبت، وقال أحد هذه المصادر رافضا كشف هويته، إن "إجراء تحقيق دولي هو أمر جيد جدا"، فيما أكد دبلوماسي أن هؤلاء الخبراء هم في طريقهم إلى السعودية أو قد يكونون وصلوا إليها.

فتح باب التظلمات لأفراد الأسرة المحذوفين من بطاقات التموين اليوم

أعلنت وزارة التموين، فتح باب التظلمات للمحذوفين من بطاقات التموين، ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وأكّدت وزارة التموين، أنَّ فتح باب التظلمات للمحذوفين من بطاقات التموين؛ يأتي في لفتة إنسانية وتلبية لأفراد الأسرة المصرية.

إلى المواطن المصري.. زانتاك وراني و19 دواءً فيها "سم قاتل"

قررت الإدارة المركزية لشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، وقف تداول جميع المستحضرات التي تحتوي على المادة الخام الفعالة "الرانتيدين" لحين التأكد من عدم وجود شائبة تحتوي على مواد مسرطنة بالمادة الخام، على أن يجري الإفراج عن جميع المستحضرات الموقوف تداولها، طبقا لنتيجة التحليل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

تحسباً لتقلبات الطقس.. المحافظات الساحلية تستعد لمواجهة أخطار السيول

أعلنت معظم المحافظات الساحلية على البحرين المتوسط والأحمر رفع درجة الاستعداد لمواجهة أى سيول محتملة، فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس، حيث أعلنت محافظة البحيرة رفع الاستعدادات بالوحدات المحلية وشركتى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، للتعامل مع أى تغيرات فى الطقس خلال فصلى الخريف والشتاء، واحتمال تعرّض المحافظة للسيول.

3 أعمال سينمائية بالموسم الشتوي.. وتامر حسنى ينافس بالكوميديا

تستعد دور العرض لاستقبال 3 أعمال سينمائية جديدة، مطلع شهر أكتوبر المُقبل، في محاولة لتنشيط السينمات وجذب الجمهور للموسم الشتوي، يأتى طرحهما تزامنًا مع انطلاق العام الدراسى الجديد، حيث يغلب الطابع الكوميدي على الأعمال السينمائية المُقبلة، والتى حصلت على تصنيف جمهور عام من الجهات الرقابية، وينتظر الفنان تامر حسني، إطلاق فيلمه "الفلوس" مطلع الشهر المقبل، بعدما كان من المفترض طرحه في موسم عيد الأضحى الماضي، وتراجع عن ذلك الموعد بسبب عدم الانتهاء بشكل كامل من تصويره، وبدأت الشركة المُنتجة في الترويج للعمل، من خلال طرح بوسترات الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الحملات الإعلانية داخل السينمات، ويشارك تامر في البطولة زينة وخالد الصاوى، والفيلم من إنتاج زين الكردى وقصة تامر حسنى وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.

رئيس الزمالك: مباراة السوبر أمام الأهلي تم تقديمها لمدة ساعة

قال رئيس نادى الزمالك، أن مباراة القمة أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، السوبر المصرى، بحضور 10 آلاف مُشجع، بواقع 5 آلاف لكل فريق، تم تقديمها لمدة ساعة، وقال رئيس الزمالك خلال فيديو بثه عبر الموقع الرسمى للزمالك: "عندنا ماتش الأهلي والزمالك إن شاء الله يوم الجمعة والمعاد بقى الساعة 7 بدلًا من 8 بحكم أجنبي على أعلى مستوى".