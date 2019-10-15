أحالت النيابة العامة عادل شكل كبير مشجع نادي الاتحاد السكندري الذي ألقي القبض عليه بتهمة استعراض القوة والبلطجة للمحاكمة بعد انتهاء التحقيقات التي تباشرها معه النيابة العامة بالإسكندرية.

وقالت مصادر قضائية، إنَّ النيابة أحالت عادل شكل إلى محكمة الجنح لمحاكمته وفقاً للاتهامات المنسوبة له بحيازة سلاح أبيض واستعراض القوة والبلطجة وهي الاتهامات التي تقرر حبسه احتياطيًا بناءً عليها.

وألقي القبض على "شكل" خلال الأيام الماضية بعد ظهوره في مقطع فيديو يرقص بسلاح أبيض ولا يرتدي ملابسه كامله في إحدى المناطق بمحافظة الإسكندرية.

ووفقًا للمصادر، جرى تحديد هوية "شكل" من خلال الفيديو وألقي القبض عليه وأحيل للمحاكمة أمام محكمة الجنح.