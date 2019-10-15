حصلت "الوطن" على وثيقة شهادة الوفاة للطالبة كرما مصطفى عبدالعزيز، 6 سنوات، والتي توفيت بمستشفى الشاطبي الجامعي، اليوم.

وأوضح، التقرير أن سبب الوفاة يتمثل في هبوط حاد في الدورة الدموية، وصدمة تسممية حادة أدت إلى توقف عضلة القلب ومن ثم الوفاة.

ونفى الدكتور أحمد سعد، مدير مستشفي الشاطبي للأطفال في الإسكندرية، اليوم، وجود أي ميكروب سحائي وليس الفيروس السبب في الوفاة، حسبما رود البعض، مؤكدا أنه جرى إجراء تحليل ميكرسكوبي للطفلة للتأكد نهائيا من عدم إصابتها بالفيروس.

وأضاف "سعد"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن للطفلة وتدعى كرمة مصطفى، 6 سنوات، دخلت المستشفى وهي تعاني من تسمم وإسهال وقئ وجرى التعامل الفوري معها ولكنها توفت لتدهور حالتها الصحية.

وأكدت إدارة مدارس صقر الخاصة للغات في الإسكندرية، أنه توجد حاليًا لجنة من مديرية الصحة بالإسكندرية في المدرسة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث أنه من المقرر أن نتائج التحاليل سوف تظهر من قبل وزارة الصحة في غضون الساعات المقبلة.