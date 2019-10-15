فى زيارة مفاجئة لعزبتى الصيادين وتحت النخيل بمنطقة أبى قير التابعة لحى ثان المنتزة، استمع محافظ الإسكندرية لشكاوى عدد كبير من المواطنين فى وجود الأجهزة التنفيذية للمحافظة من أجل الإسراع بحلها على الفور، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ عملية تطوير شاملة للعزبتين.

وكلف محافظ الإسكندرية مديرية الطرق والصرف الصحى، وحى ثان المنتزة بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة خدمات الصرف الصحى، والأرصفة، والأسفلت، وأعمال الإنارة.

وخلال جولته، اكتشف محافظ الإسكندرية بؤرة كبيرة للنباشين يتم تجميع تلال من القمامة فيها، وعلى الفور أصدر تعليماته إلى كل من اللواء محمد عبدالوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة، ورئيس حي ثان المنتزه بإزالة تلك البؤرة وشن حملة مكبرة على النباشين بالمنطقة.

جاءت تلك الجولة بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمد عبدالوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة، ومسؤولي الطرق والصرف الصحي ورئيس حي المنتزه ثان، وجميع الجهات.