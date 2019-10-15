قررت النيابة العامة بالقاهرة حجز صاحب محل خردوات، لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، وذلك في واقعة اتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في بيع بضائع مهربة.

ودلت تحريات المباحث أن البضائع المضبوطة مجهولة المصدر، وتعرض حياة المواطنين للخطر، وجرى التحفظ عليها لحين التأكد من سلامتها ودفع جماركها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وضبطت الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بإشراف اللواء نبيل سليم، صاحب محل خردوات بالقاهرة، وبحوزته كميات من قطع الشيشة الإلكترونية ومستلزماتها المهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية.

وأكدت تحريات المباحث أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بحيازة كمية من قطع الشيشة الإلكترونية ومستلزماتها المستوردة، غير مسدد عنها الرسوم الجمركية بالمحل ملكه، بقصد الإتجار وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وعُثر بداخل المحل على (قطعة 13 شيشة إلكترونية- 143 زجاجة زيت خاص بالشيش الإلكترونية- شاحن بطارية خاصة للشيش- 20 علبة قطع غيار للشيش) وجميعها مستوردة وغير مسددة الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالمخالفة للقانون.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباحاً غير مشروعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.