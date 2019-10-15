نانسي عجرم: تحية من القلب لكل عناصر الدفاع المدني وإطفاءالجيش اللبناني

علقت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، على الحرائق التي شهدتها لبنان.

وغردت عجرم قائلة "تحية من القلب لكل عناصر الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والجيش اللبناني على مجهودن، الله يكون معكن ويقويكن ويحميكن ويحفظ بلدنا".

واندلعت، أمس الأثنين، عدة حرائق في بلدات بمحافظة "قضاء عكار" شمالي لبنان، والتهمت مساحات واسعة من أشجار الزيتون والأعشاب اليابسة واقتربت من مناطق سكنية، وتم إخماد الحريق بعد نحو ست ساعات من اندلاعه.

وتسببت الرياح التي تشهدها لبنان في امتداد النيران إلى أراضي بلدتي مشحا والشيخ محمد، واقتربت من المنازل، قبل أنَّ يتمكّن عناصر الدفاع المدني ومتطوعون، بدعم من الجيش وقوى الأمن الداخلي، من السيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها.