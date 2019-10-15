خطة محكمة اتفقت عليها سيدة في العقد الرابع من عمرها، مع عشيقها للتخلص من الزوج، لكي يخلو لهما الجو.

الزوجة "المتهمة الرئيسية" اتفقت مع العشيق على وضع اقراص مخدرة ومبيد حشري فى "زجاجة خمرة" للزوج عقب تناول العشاء، ونفذت المتهمة الخطة بنجاح، حيث عاد الزوج من عمله، وتناول العشاء الاثنين، وبعد ذلك اتفقت معه على إقامة علاقة جنسية، وأمسكت بزجاجة خمر، ووضعت فيها الأقراص المخدرة والمبيد الحشري، وبدأت في إعطاء الزوج زجاجة الخمر لتناوله.

وبعد دقائق شعر الزوج بحالة إعياء شديدة، واتصلت بالعشيق الذى حضر وقتله وقام بلفه وألقى به في النيل لكي يتمكنا من الزواج، وذلك بمركز القرنة بالأقصر، حتى وصلت الجثة إلى مركز نقادة بقنا.

وتوصلت المباحث لكشف اللغز، وضبطت الزوجة الخائنة والعشيق، هكذا سجلت تحريات وتحقيقات المباحث فى مركز نقادة بقنا، وسلمت المتهمين للمحكمة التى أجرت مواجهة مع المتهمة الرئيسية بما ورد في التحريات.

حضرت المتهمة "ن .أ" 33 عاما، ربة منزل، إلى مقر المحكمة بنقادة لنظر قرار تجديد حبسه بصحبة المتهم الثاني، "العشيق"، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم عرضهما على قاضى المعارضات لنظر قرار تجديد البحس واعترفت المتهمة بتفاصيل الجريمة قائلة إنها ارتبطت بعلاقة غير شرعية بالمتهم الثاني، وكان يتردد عليها لإقامة علاقة جنسية معها في غياب زوجها "م. م" 38 عاما، عاطل، بمنزل الزوجية بمركز القرنة بمحافظة الأقصر، منذ حوالي 6 أشهر، وأنها شعرت أن زوجها بدأ يشك فيها، فقررت أن تتخلص منه بالاتفاق مع عشيقها، الذي استعان بشقيقه لتنفيذ الجريمة.

وشرحت المتهمة تفاصيل الواقعة قائلة: "يوم الجريمة، جوزي رجع من الشغل، وحضرت له العشاء وبعدين طلب مني إقامة علاقة جنسية.. وأنا كنت حضرت المبيد الحشري والأقراص المخدرة اللي هحطها له في زجاجة الخمرة، وبعدين جبت له الزجاجة وكان فيها كل السم، وبدأ يشرب فيها ويلمس أجزاء من جسمي.. ومفيش دقائق وقع من على السرير، بتوجع.. سيبته لحد ما مات، وجه المتهم الثاني وشقيقه، وربطوه بالحبال وأخذوا الجثة ورموها في النيل".

ما جاء على لسان المتهمة الرئيسية، أيده المتهمان الثاني والثالث، وعقب ذلك أصدرت المحكمة قرارا بحبس المتهمين الثلاثة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين تهمة القتل العمد، واستعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجنى عليه، تمهيدا لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام الجنايات.

وتلقى مركز شرطة نقادة، بقنا بلاغا من الأهالي بظهور الجثة في النيل وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قنا، إلى مكان البلاغ، والإنقاذ النهري، وجرى انتشالها.وتوصلت القوات إلى تحديد هوية الضحية، وتبين أنه يدعى "م. م. ع" 38 عاما، عاطل، مقيم دائرة مركز القرنة بالأقصر، وان وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه، وعشيقها وشقيقه.