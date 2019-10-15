أكد يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم، أن الدراسة تسير بشكل طبيعي ولا يوجد ما يعرقل العملية التعليمية.

وأشار "الديب"، إلى أن مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، تلقت، اليوم، بلاغا من مديرية الشئون الصحية بوفاة طالبة بمدرسة صقر الخاصة وهي "كارما مصطفى"، 6 سنوات، موضحا أن التقارير الطبية كشفت أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف القلب نتيجة صدمة تسممية حادة.

وتابع، أن التحاليل أظهرت سلبية العينات، وأن الوفاة لا علاقة لها بالالتهاب السحائي، منوها المواطنين بالرجوع للسلطات الصحية المختصة قبل تداول الأخبار.

قال مصدر مسؤول بمدارس صقر الخاصة للغات في الإسكندرية، منذ قليل، إن لجنة طبية من مديرية الصحة بالإسكندرية التي حضرت إلى المدرسة، اليوم، قررت إجراء تجريع لطلبة فصل "كارما مصطفى عبد العزيز"، بمصل ضد الإصابة بالالتهاب السحائي.

وأضاف المصدر، أنه جرى تجريع الطلبة بعقار "ريماكتان" لاشتباه الالتهاب السحائي، وذلك بعد أن أبلغت المدرسة وزارة الصحة والتأمين الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن آخر يوم حضور للطفلة "كارما" بالمدرسة، كان يوم الخميس الماضي، مناشدا أولياء أمور طلبة فصل KG2. Egypt. إرسال أبنائهم إلى المدرسة للتجريع بعقار ريماكتان، غدًا.

وأكد المصدر على أن غدا يوم دراسي عادي، بجميع أقسام المدرسة.