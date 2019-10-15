منتدى شباب العالم يشارك في "الحوار الدولي حول الهجرة" بجنيف

يشارك منتدى شباب العالم، اليوم وغدًا، بمنتدى "الحوار الدولي حول الهجرة"، والذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة سنويًا، وينطلق منتدى الحوار هذا العام تحت عنوان "إشراك الشباب كفاعلين أساسيين في إدارة الهجرة".

ويعقد على هامش منتدى الحوار العام الجاري، لقاء رفيع المستوى لإلقاء الضوء على العلاقة بين الشباب وبين التنمية المستدامة والهجرة في أفريقيا، والذي سيشارك فيه أحد ممثلي "منتدى شباب العالم" لاستعراض التجربة المصرية لخلف فرص عمل إضافية، والحد من الفقر من الفقر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيجرى تسليط الضوء على الشراكة الدولية لتحقيق أهداف أفريقيا للتنمية المستدامة.

ويعد "الحوار الدولي حول الهجرة"، المنتدى الرئيسي الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة سنويًا، لمناقشة قضايا وسياسات الهجرة حول العالم، منذ تأسسها عام 1951.

ومنتدى شباب العالم، حدث سنوي يقام في مدينة شرم الشيخ، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث انطلق عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له، ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع،وشهدت النسخة الثانية للمنتدى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.

وينطلق منتدى شباب العالم هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي،واوالاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة والفن والسينما.