تستضيف مدينة شرم الشيخ منتدى فنون شباب العالم خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وينظم المنتدى "أوستراكا للفنون" بمشاركة 100 فنان من 40 دولة حول العالم من الشباب المتميزين فنيا في مختلف الفنون إضافة إلى كبار فناني العالم المشهورين.

وقال الفنان التشكيلي محمد حميدة منظم المنتدى أنه من خلال الاستثمار في الثقافة والفنون نستطيع أن نوصل رسالة للعالم أن مصر بخير وسلام.

وأضاف أن استضافة مدينة شرم الشيخ لهذه الفعالية سيشارك فيها 100 فنان من 40 دولة حول العالم تعد رسالة طمأنة للعالم بأن سيناء آمنة.

وأوضح الفنان التشكيلي، محمد حميدة، في بيان له اليوم السبت، أن المنتدى سيتضمن العديد من الفعاليات منها سمبوزيوم للنحت لعباقرة ومشاهير النحت في العالم من مصر وعدة دول أجنبية، ويستخدمون خامات وكتل الرخام والأحجار الضخمة في إنتاج أجمل المنحوتات العالمية التي ستتزين بها شرم الشيخ.

وأشار إلى أن المنتدى يأتي بعد نجاح الذي شهدته الدورة الأولى العام الماضي، وتأكيدا لتوجيهات الرئيس السيسي نحو الاهتمام بمختلف الفنون والمبدعين من شباب العالم، حيث سيتضمن الملتقى مهرجان للرسم والتشكيل على قوارب التزحلق على الأمواج من نخبة من المبدعين من دول العالم، ويصاحبه ورشة لفنون أطفال المدارس من القاهرة وشرم الشيخ إضافة إلى إقامة أكبر ورشة فنون تشكيلية لمدة يومين بمنطقة سوهو سكوير، ومنها ورش الرسم على المراكب والسيرف بورد والتصوير والرسم.

وأضاف أنه سيجرى تنظيم برنامج سياحي وترفيهي للفنانين والمشاركين في المنتدى بزيارة الأهرامات والقاهرة الفاطمية والمتحف المصري إضافة إلى جولات بحرية وسفاري بشرم الشيخ حتى يتأثر الفنانين بطبيعة المدينتين ما ينعكس على أعمالهم الفنية.

وأكد منظم منتدى فنون شباب العالم أنه سيجرى استكمال وتجميل ميدان الصداقة بشرم الشيخ بالمنحوتات الفنية لتحويله لأول متحف دولي مفتوح للنحت، ويشارك فيه مشاهير النحت من كل أنحاء العالم، لافتا إلى أنه جرى البدء في أولى خطوات تجميل هذا الميدان في الدورة السابقة وافتتحه وزير التنمية المحلية واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

كما ستضمن فعاليات المنتدى استضافة الفرقة الهندية الاستعراضية "kalakar" وتضم راقصين وموسيقيين، وجرى التنسيق مع وزارة الخارجية الهندية لتقديم عرض فني بسفارة الهند لهذه الفرقة قبل وصولها إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الدكتور لياقت علي، المستشار الثقافي لسفارة الهند بالقاهرة، ومحمد سعيد عثمان، منسق البرامج الثقافية بسفارة الهند بالقاهرة، سيكونان من ضيوف المنتدى.

ومن المقرر أن يقام حفل ختام المنتدى يوم 30 أكتوبر بإقامة أكبر معرض دولي للأعمال النحت التي أنجزت في الورش، وتكريم الفنانين المشاركين بحضور قيادات محافظة جنوب سيناء وضيوف الشرف.