شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تدشين القاطرة "علي شلبي" بترسانة بورسعيد البحرية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعدد من قيادات الترسانة والعاملين بها.

تعد القاطرة الجديدة واحدة ضمن مجموعة من القاطرات تعتزم ترسانة بورسعيد البحرية بنائها من طراز "مصاحب" بقوة شد 70 طن، ويبلغ طول القاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، وغاطسها 3.35 متر، وسرعتها 13عقدة. وأكد "ربيع" على أن استراتيجية تطوير وتحديث ترسانات وشركات هيئة قناة السويس تتصدر أولويات أجندة العمل خلال المرحلة المُقبلة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتبني رؤية شاملة متكاملة لتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتنمية مواردها البشرية والمالية.

وأوضح رئيس الهيئة أن تعزيز قدرات أسطول الوحدات البحرية بالهيئة يمضي بخطى ثابتة، وفق نهج علمي وجدول زمني محدد يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المُقدمة للسفن العابرة، وتلبية احتياجات العملاء ومتطلبات النمو المتوقع في حركة التجارة العالمية المارة بالقناة.

وشدد "ربيع" على أن تكنولوجيا صناعة النقل البحري تشهد تطورات متسارعة، يستوجب مواكبتها واستحداثها وهو ما تنتهجه هيئة قناة السويس في كل ما يتعلق بالمجرى الملاحي من مساعدات ملاحية ووحدات بحرية وتكنولوجيا متطورة لمراقبة الملاحة، لافتاً إلى أن القاطرات الجديدة تواكب التكنولوجيا الأحدث في هذا المجال.

وحرص "ربيع" خلال زيارته للترسانة، على تبادل الحوار مع العاملين وحثهم على بذل مزيد من الجهد والالتزام بمعايير الجودة الفنية وقواعد السلامة المهنية، مشيداً بما تمتلكه ترسانة بورسعيد البحرية من كوادر بشرية عالية المستوى، معبراً عن ثقته في أن يثمر توقيع بروتوكول التعاون المشترك مع الشركة الروسية AKBARS في تطوير الترسانات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات.

يذكر أن المرحوم مهندس علي شلبي مدير إدارة الترسانات الأسبق بالهيئة، هو أحد رموز الهيئة وقاماتها، بدء العمل في الهيئة عام 1963 في قسم بناء السفن بترسانة بورسعيد البحرية وتدرج في المناصب، وكان له دوراً هاماُ في تطوير ترسانة بورسعيد البحرية ووضع حجر الأساس لترسانة أرمنت وترك بصمة واضحة في كل المهام التي أوكلت له، وكانت فترة عمله التي استمرت طوال 44 عاماً رحلة عطاء يشهد لها الجميع. وفي لمسة وفاء وعرفان دعى الفريق أسامة ربيع أسرة المهندس علي شلبي لحضور الاحتفال بالترسانة.