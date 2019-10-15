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إلغاء تجريع طلاب "فصل كارما" بعد ثبوت سلبية إصابتها بالالتهاب السحائي

إلغاء تجريع طلاب "فصل كارما" بعد ثبوت سلبية إصابتها بالالتهاب السحائي

وزيرتا الهجرة والتخطيط تصلان مقر انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع"

وزيرتا الهجرة والتخطيط تصلان مقر انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع"

بدء توافد المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع" بمركز المنارة

بدء توافد المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع" بمركز المنارة

مصطفى حجاج يطرح خامس أغنية من ألبوم "هتزهره"

مصطفى حجاج يطرح خامس أغنية من ألبوم "هتزهره"

56 % نسبة مصر من إجمالي مبيعات سيارات تويوتا في شمال أفريقيا

56 % نسبة مصر من إجمالي مبيعات سيارات تويوتا في شمال أفريقيا

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