أسفرت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية ببورسعيد، اليوم، عن فوز الدكتور مصطفى السعيد، بمقعد نقيب أطباء المحافظة.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار هشام الحديدي، فوز السعيد بحصوله على 180 صوتا، مقابل 113 صوتا لمنافسيه الدكتور أبو المعاطي شريف، و29 صوتا للدكتور محسن محفوظ. وقال الحديدي إن إجمالي من يحق له التصويت 1900 طبيب وحضر منهم 324 ناخبا، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 322 صوتا، بينما الباطلة صوتين فقط.

كما فاز كلا من الدكتور عمرو عبد الحميد والدكتور محسن محفوظ ،على مقعدي عضوية النقابة الفرعية فوق سن 15 سنة، فيما فاز كلا من الدكتور أحمد مجدي الدسوقي، والدكتور محمد صبح تحت السن. كانت عملية التصويت قد انتهت فى الخامسة من مساء اليوم وأعقبها فرز الأصوات واستمرت لحوالي 4 ساعات وقد تقدم على منصب النقيب الفرعي 3 مرشحين، بينما لفوق السن 7 مرشحين و3 لتحت السن بالإضافة إلى اختيار عضو لقطاع شرق الدلتا ومرشحين مجلس النقابة العامة.