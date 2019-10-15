56 % نسبة مصر من إجمالي مبيعات سيارات تويوتا في شمال أفريقيا

حصلت مجموعة شركات "تويوتا إيجيبت" على جائزة "التفوق الماسي"، لفوز الشركة بجائزتين ذهبييتين في مجالي المبيعات وخدمات ما بعد البيع، على مستوى أفريقيا، للعام الرابع على التوالي، من قبل شركة "تويوتا موتور كوربوريشن".

وأشاد أحمد منصف الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "تويوتا إيجيبت"، في بيان له -عقب زيارة "توشيميتسو إيامي" مدير العمليات والتشغيل بشركة تويوتا موتور كوربوريشن لمنطقة أفريقيا، لمصر- بمبيعات سيارات تويوتا وريادتها في السوق المصرية.

وقال "منصف": "دائما ما تدعم تويوتا موتور كوربوريشن العالمية تويوتا إيجيبت، وتعمل على زيادة حصتها السوقية في مصر، حيث سجلت المبيعات المصرية لسيارات تويوتا اليابانية نسبة 56% من إجمالي مبيعات شمال أفريقيا، واحتلت سيارات تويوتا اليابانية المرتبة الثالثة من مبيعات السيارات الأكثر استيراداً، وفقاً لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك، الأمر الذي صنف مصر كسوقاً خصباً يمتاز بتنافسيته العالية لاستثمارات تويوتا الحالية والمستقبلية".

وأعلن "منصف"، في بيانه، عن مفاجأة سارة تنتظر عملاء تويوتا، قائلًا "تعتز تويوتا إيجيبت بعملائها الحاليين والجدد وتعمل دائما على تلبية متطلباتهم لكسب ثقتهم الغالية، لذا تعلن تويوتا إيجيبت عن خفض تكلفة سيارات تويوتا Fortuner، وتتوقع زيادة مبيعاتها في الفترة القادمة لما لتلك السيارة من خصائص فريدة تميزها عن مثيلاتها من سيارات الدفع الثنائي 2x4 والدفع الرباعي 4x4 في السوق المصرية، فضلاً عن طرحها بسعر جديد يعزز من جاذبيتها".