طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار غزيرة ورعدية وسيول تبدأ غدا

تستعرض "الوطن" توقعات حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد، تكون غزيرة ورعدية ويمكن أن تصل لحد السيول على بعض المناطق يوم الأربعاء.

والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

طقس الأربعاء 16 أكتوبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

طقس الخميس 17 أكتوبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

طقس الجمعة 18 أكتوبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.