شرح الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية، أن الاختلاف الوحيد في الأحوال الجوية الذي سيشهده الطقس بدءا من الغد، يتمثل أن الفرصة ستكون مهيأة لسقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة على جنوب البلاد وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والغردقة.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أن من الظواهر الجوية المؤثرة على الأحوال الجوية اليوم وغدا وبعد غد، هو تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والوجه البحري وعلى أغلب أنحاء الجمهورية، حي ستجعل أغلب فترات النهار تشهد حجبا لأشعة الشمس نتيجة.