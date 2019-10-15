قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية من أهم الزيارات، وتحمل دلالة مهمة، وهي أن المملكة تستضيفه للمرة الثانية خلال 12 عاما.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن الزيارة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة تتجاوز الـ 30 اتفاقية فيما يتعلق بالصناعات، ما يؤدي إلى نمو زيادة الاستثمارات السعودية داخل روسيا، حيث أن المملكة مستعدة للاستثمار بما قيمته 10 مليارات دولار في روسيا.

وأوضح مكرم محمد أحمد، أن العلاقة بين الرئيس الروسي والأمير محمد بن سلمان ولي لعهد، أكثر من جيدة، مشيرًا إلى أن مصافحتهما عقب أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "حارة"، بما يؤكد عمق العلاقات بينهما.

وأشار إلى أن موسكو تتوقع تعاونًا لا سقف له مع الرياض، لافتًا أن هذا التعاون سيشمل عددا من الصناعات الأساسية والحربية، بالإضافة إلى توافق على مشروع استراتيجي ضخم في القطب الشمالي وهو بناء مجمع للبتروكيماويات.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن حالة الاستقطاب الشديدة انتهت تمامًا، ومن ثم فإن المملكة عملت على تعميق علاقاتها مع روسيا وأمريكا، لأن روسيا طرف مؤثر في العالم والمنطقة.