أوضحت مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر هي دولة مستقرة وسط العديد من الدول التي تعاني من توترات كثيرة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت "سمير" خلال استضافتها ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدي البلد"، أن شركة السيارات "فولكس فاجن" قد أعلنت، اليوم، خروجها من دولة تركيا، بجانب عدد آخر من الشركات التي ستسعى خلال الأيام القلية المقبلة إلى تصفية أعمالها هناك على خلفية العدوان التركي على الشمال السوري.

وأكدت أن تركيا ستخضع لعقوبات عدة من الدول الكبرى بسبب عدوانها الأخير على سوريا، ما سيؤدى لإغلاق عدد كبير من المصانع الأجنبية هناك.

وأشارت إلى أن زيادة معدلات النمو في مصر يعكس قدرتها في سداد الديون وفوائدها: "هنقدر نهندل الدين كويس"، لافتة إلى أن ما تقوم به تركيا في سوريا هو عدوان، وأمر لم يعد متقبلا خلال الوقت الراهن: "هو احتلال لوطن مستقر ولأرض عربية".